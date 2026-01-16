Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Ночью омский воздух наполнится вредными примесями

Режим НМУ будет действовать до завтрашнего утра.

Сегодня, 16 января, на территории Омска и Омской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. По прогнозам синоптиков, режим будет действовать с 21:00 сегодняшнего дня до 9:00 17 января.

В этот период погодные условия будут препятствовать рассеиванию вредных примесей в атмосфере, что может привести к накоплению смога над городом.

·Общество

Ночью омский воздух наполнится вредными примесями

Режим НМУ будет действовать до завтрашнего утра.

Сегодня, 16 января, на территории Омска и Омской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. По прогнозам синоптиков, режим будет действовать с 21:00 сегодняшнего дня до 9:00 17 января.

В этот период погодные условия будут препятствовать рассеиванию вредных примесей в атмосфере, что может привести к накоплению смога над городом.