Омский бизнесмен Закриев готовится дать второю жизнь недострою на окраине города

Ранее там собирались построить автомойку, но 10 лет назад проект заглох.

omskinform.ru

Омский бизнесмен Хусайн Закриев получил положительное заключение негосударственной экспертизы по проекту реконструкции недостроя на окраине Омска. Здание находится в районе Окружной дороги.

Проект разработан омским ООО «Сибирские железные дороги», а заказчиком стал омский предприниматель Хусайн Закриев. Эксперты ООО «Проммаш Тест Экспертиза» из Москвы одобрили проект реконструкции. Соответствующее заключение опубликовано вчера, 15 января.

Отметим, что история недостроя началась еще в 2014 году, когда власти передали землю под создание автосалона с автосервисом и мойкой, но сроки строительства были сорваны.

Впоследствии права на аренду участка передавались различным предпринимателям, последний из которых – Хусайн Закриев, ныне возглавляющий ООО «Омск Сайдинг Инвест», промзона которого находится через дорогу от недостроя.

В заключении сказано, что после реконструкции здание будет использоваться как склад.