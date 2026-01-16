В Омске посреди частного сектора продают офисный «замок» с бассейном и сауной

Офис рассчитан на 140 рабочих мест.

Фото: 2gis.ru

В Омске продается полностью оборудованное и готовое к работе офисное здание, расположенное по адресу: улица СибНИИСХоз, д. 12а. Продавец сообщает, что объект представляет собой трехэтажное кирпичное строение с цоколем общей площадью 1 тыс. кв. м, рассчитанное на размещение до 140 рабочих мест.

Здание обладает современной инфраструктурой и внутренней отделкой европейского стандарта. Цокольный этаж включает фитнес-центр с бассейном, сауну, комнату отдыха, медицинскую зону, кухню и архивные помещения, пригодные для переоборудования под рабочие кабинеты.

По словам продавца, все этажи оснащены современным оборудованием, телефонной сетью на 50 номеров, интернетом, спутниковым телевидением, пожарной сигнализацией, видеонаблюдением и собственной трансформаторной подстанцией мощностью 200 кВт.

Также предусмотрены просторные комнаты для совещаний, кабинет руководства с личной ванной комнатой и зоной отдыха, кухня-столовая и зона для курения с улучшенной вытяжкой воздуха. Территория охраняется круглосуточно, организован паркинг на 32 автомобиля и собственный закрытый гараж на две машины.

В объявлении также указано, что все инженерные коммуникации соответствуют стандартам зданий высшего бизнес-класса (класс А). Продавец подчеркивает, что здание идеально подходит для крупных коммерческих организаций и гарантирует максимальный комфорт и удобство сотрудникам.

Отметим, что снаружи объект выделяется наличием трехэтажной башни, что делает его похожим на средневековый замок. Помимо этого, офисный «замок» окружен частным сектором. Продавец оценил объект в 65 млн рублей.