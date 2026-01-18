Омичи заранее бронируют туры на лето-2026: почему это выгодно

Цены пока привлекательные, но уже с февраля ожидается существенное подорожание.

Несмотря на аномальные морозы за окном, многие жители Омска уже сейчас подумывают о жарких странах и предстоящем отпуске. Какие направления будут популярны в 2026 году, что с ценами на турпутевки и можно ли сэкономить – обо всем этом расскажем в материале.

Спасет страховка

Тем, кто желает сэкономить на летнем отдыхе, стоит воспользоваться ранним бронированием, советуют специалисты.

– Цены на заграничные туры в 2025 году за счет снижения курса доллара большого взлета не показали, внутренние туры зависели от инфляционного роста, – говорит турагент Надежда Ельчанинова. – Если хотите летом 2026 года сэкономить, то можно воспользоваться ранним бронированием.

Что касается отдыха в теплых странах зимой, то туристы прежде всего выбирают места, куда легко добраться. Из Омска можно напрямую улететь на три заграничных курорта.

– В зимнем расписании есть Шарм-эль-Шейх (Египет), Пхукет (Таиланд), Камрань (Вьетнам). Летнее расписание формируется к концу марта, – отметили в Омском аэропорту.

За рубеж омичи летают не только отдыхать, но и на события. В том же Шарм-эль-Шейхе 14 февраля состоится концерт Лары Фабиан, и некоторые романтически настроенные парочки уже забронировали номера в отеле, где на День Святого Валентина можно будет увидеть с легендарную певицу.

Следующие длинные выходные в России ожидаются на 23 февраля и 8 Марта, две недели на морях – идеальный повод вырваться к морю всей семьей.

– Надо помнить, что на даты каникул спрос всегда выше, а это лучшие семейные отели и удобные рейсы. Их разбирают в первую очередь. Ближе к датам вылета цены заметно растут, – предупреждает турагент.

Пакетный тур будет дешевле и безопаснее, главное, в него включена страховка. В случае чрезвычайных ситуаций эвакуация с чужбины будет заботой государства.

Чем раньше, тем дешевле

При выборе отеля следует учитывать тип отдыха, который вам близок. Если пляжный, то море/океан должны быть рядом, при этом турагенты предупреждают, что в Египте, хоть и теплая погода зимой, но ветра – частое явление, особенно на открытых побережьях. Лучше выбрать отель, который расположен в закрытой от ветра бухте. Если планируете экскурсии, то обращайте внимание на предложение принимающей стороны.

Летний сезон 2026 года придется на период с апреля по октябрь. Некоторые направления для раннего бронирования уже открыты, они из года в год остаются в списке самых популярных – это Турция, Египет, Таиланд, Вьетнам, Арабские Эмираты. В отличие от прошлого года, туристы не поедут в Венесуэлу или на Кубу.

– Много запросов на раннее бронирование Турции. Пока есть выбор мест в отелях, но с 1 февраля будет повышение цен на 20–30 %, – предупреждают в турагентствах.

Раннее бронирование актуально и для туров по России. Особенно касается это южных курортов, также большим спросом пользуются реки. Несколько лет была популярна Волга, сейчас же взгляды обращены на восток – на Камчатку, Сахалин, Курилы и Владивосток.

Куда бы ни поехали омичи, важно взять с собой хорошее настроение, тогда любой отдых принесет удовольствие, а отпуск запомнится надолго.