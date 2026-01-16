Омск-Информ
·Происшествия

Увезли на скорой: омич едва не замерз посреди улицы

Почему мужчина оказался в таком положении, пока неизвестно.

Росгвардейцы спасли еще одного омича от холодной смерти. Инцидент произошел вчера, 15 января, около 22:00 на Левобережье.

Патрулируя местность, росгвардейцы заметили на улице Конева мужчину, сидящего на земле возле жилого дома. Он выглядел сильно замерзшим.

Разговор с мужчиной ситуацию не прояснил. Замерзший омич оказался инвалидом. У него нарушена речь. Усадив мужчину в патрульный автомобиль, росгвардейцы вызвали скорую. Позже медики госпитализировали мужчину.

Отметим, что ранее росгвардейцы не дали замерзнуть пенсионеру, закутанному в одеяло.

