Ведущие артисты Омской драмы откровенно рассказали о своей профессии

Накануне нового праздника, учрежденного в России, – Дня артиста, о своей профессии порассуждали омские «академики»: Александр Гончарук, Лариса Свиркова и Олег Берков.

Фото: Андрей Кудрявцев

Впервые 17 января 2026 года в России отмечают новый профессиональный праздник – День артиста. Дату выбрали в связи с тем, что в этот день родился первый народный артист СССР, один из основателей Московского Художественного театра, педагог и создатель уникальной системы актерского мастерства, известной во всем мире, - Константин Станиславский.

Накануне нового праздника РИА «Омск-информ» задало шесть одинаковых вопросов артистам Омского государственного академического театра драмы, касающихся их профессии. Со всей откровенностью отвечали: народный артист России Александр Гончарук, заслуженный деятель культуры Омской области Лариса Свиркова и актер Олег Берков.

«Быть открытым этому миру и держать удар»

Фото: Андрей Кудрявцев

- Что стало решающим моментом, который привел вас в актерскую профессию?

– Я выбрал актерскую профессию благодаря маме. Она была невероятно артистична, дала мне музыкальное образование, часто говорила, что я талантливый ребенок. Несмотря на то что профессии моих родителей на первый взгляд далеки от творчества, папа – строитель, мама – электрик, у нас дома всегда была творческая атмосфера. Именно благодаря маме.

Когда я собрался поступать в Саратовское театральное училище, мама положила мне в чемодан несколько вакуумных упаковок сервелата (он тогда был в страшном дефиците) и отправила в путь-дорогу. Папа, надо сказать, не очень этого хотел. Но мама поддерживала меня абсолютно, чем укрепляла мою уверенность в выборе профессии.

– Помните ли вы свое первое выступление на публике? Какие были эмоции?

– Выступление, которое я особенно запомнил, – поступление в Саратовское училище. Это было чудовищное недоразумение! Я провалился… Но понял, что буду продолжать. Второе яркое воспоминание. После окончания Свердловского театрального училища мне дали роль в Свердловской драме, поручили исполнить революционный этюд: молодой человек должен был петь песню «Они жили полной и общей жизнью с природой и историей, – и история бежала в те годы как паровоз…» на замечательную музыку Владимира Кобекина. Я так много репетировал, что потерял голос, и этот эпизод из спектакля убрали. Это был отнюдь не успех, а провал. Вот такие эмоции связаны для меня навсегда с моими первыми выступлениями.

- Что, на ваш взгляд, самое сложное в работе актера?

– Что самое сложное? Сложного много… Если не любишь свое дело, сложно все. Если любишь, сложности тоже будут, но воспринимаешь их как повод окрепнуть. Но что по-настоящему сложно в актерской профессии – быть открытым этому миру и держать удар.

– Кто или что вас вдохновляет на творчество, является ориентиром?

– Вдохновляет моя супруга Надежда. Вдохновляют друзья. Вдохновляют режиссеры. В наш театр приезжают работать замечательные режиссеры с прекрасными идеями! Вдохновляет Италия.

- Есть ли роль, о которой вы мечтаете, но пока не довелось сыграть?

– Я уже не молодой актер и не мечтаю о ролях. Все роли, которые ко мне приходят, я стараюсь делать с удовольствием. Режиссер Евгений Марчелли однажды сказал мне: «Огромное заблуждение, что артист может просто мечтать о роли. Очень многое зависит от того, с каким режиссером он будет это делать». Мне очень нравится это понимание. С хорошим, интересным режиссером можно играть все!

– Что посоветуете молодым людям, которые хотели бы стать профессиональными артистами?

– Тем, кто выбрал для себя профессию артиста, я бы посоветовал быть охотниками за исчезающим временем, быть открытыми, постоянно стараться что-то менять. Обязательно прочесть книги Константина Станиславского, Михаила Чехова и Жана-Луи Барро «Воспоминания для будущего». Верить, даже когда никто не верит, и любить своё дело. С Днем артиста!

В профессию привел фильм «Любовь и голуби»

Фото: Владимир Щелкунов

- Что стало решающим моментом, который привел вас в актерскую профессию?

– Во-первых, хочу поздравить всех с новым праздником! Пусть этот новый праздник принесет новые впечатления. Новые встречи, новые возможности, пусть он будет наполнен радостью!

В актерскую профессию меня привел фильм «Любовь и голуби». Я посмотрела его первый раз, когда была совсем маленькой, потом еще раз, уже старшеклассницей, и он произвел на меня сильнейшее впечатление. Конечно, тогда я еще не могла оценить весь масштаб актерского дарования и профессионализм актеров, но я захотела так же. Поехала в Красноярск поступать в театральный институт, поступила, окончила, и меня пригласили в Омскую драму!

По иронии судьбы спустя почти 20 лет главный режиссер театра Георгий Цхвирава предложил мне главную роль в спектакле «Любовь и голуби» – роль Нади. Вот такой вираж.

– Помните ли вы свое первое выступление на публике? Какие были эмоции?

– Я очень хорошо помню свои впечатления от первого выхода на сцену Омской драмы. Это была вводная роль в спектакле «Венецианские близнецы». Я играла Розауру. Это была комедия дель-арте, амплуа – голубая героиня, что не соответствовало моей актерской природе. Поэтому было неудобно, непонятно, но страшно интересно для меня как для актрисы. Я справилась! Я – молодец! (Улыбается.)

- Что, на ваш взгляд, самое сложное в работе актера?

– Самое сложное в актерской профессии – это сидеть без работы. Это по-настоящему безумно сложно…

– Кто или что вас вдохновляет на творчество, является ориентиром?

– Вдохновить меня может все что угодно: книга, настроения, наблюдения… Это может быть ребенок, животное и, конечно, великолепные работы актеров, перед которыми я преклоняюсь. Это Наталья Гундарева, Олег Янковский, Сергей Юрский. Очень люблю Алису Фрейндлих – вот кто, по-хорошему, «неуспокоенная» артистка! Такие артисты вдохновляют, восхищают, учат.

- Есть ли роль, о которой вы мечтаете, но пока не довелось сыграть?

– Есть такая роль! Я о ней давно мечтаю – роль Екатерины II. Я вообще много мечтаю. (Улыбается.) Мечтаю много играть разных, интересных, разноплановых ролей, может, даже мужских образов, почему нет! Жду больших ролей, на больших ролях артист растет. Мечтаю, чтобы режиссеры увидели меня с новой стороны, о которой, возможно, я и сама не догадываюсь.

– Что посоветуете молодым людям, которые хотели бы стать профессиональными артистами?

– Главное, чтобы молодые артисты понимали, что актерская профессия – это не про узнавание и красные дорожки. Это зависимая профессия, тяжелый труд, актерская неуспокоенность. Я желаю выбрать профессию по душе и идти к своей мечте. Вперед и только вперед!

На творчество вдохновляет любовь

Фото: Андрей Кудрявцев

- Что стало решающим моментом, который привел вас в актерскую профессию?

– Я думаю, что решающим моментом было поступление в театральное училище. В детстве я всегда любил стоять на сцене, мне нравилось играть, и я внутренне понимал, что это какая-то магия – сделать ненастоящее настоящим. К тому же я всегда чувствовал этот адреналин, страх, что на тебя смотрит много людей и ты не должен упасть в грязь лицом. Но сколько бы я ни выходил на сцену до поступления в профессиональное заведение, это было лишь желание связать свою жизнь с театральным искусством. Решающим же моментом точно стал сам процесс обучения этому ремеслу, который длится по сей день.

– Помните ли вы свое первое выступление на публике? Какие были эмоции?

– Да, и эти эмоции непередаваемы! Лет в 5-6 меня выпустили на сцену школы, где работала моя мама, чтобы я спел. Это был какой-то вечер в актовом зале, скорее всего начальных классов, точно не помню. Меня все знали, так как я много времени проводил после садика у мамы на работе, поэтому я ни капли не волновался, а вышел, взял микрофон и громко спел свою любимую на тот момент песню «Сказочная тайга» группы «Агата Кристи», ну, как смог. Зал хохотал и гремел аплодисментами! Дело в том, что я сильно картавил и голосок у меня был тоненький и высокий, как у Робертино Лоретти, да и самое главное – песня не совсем по возрасту.

Но я был очень доволен, у меня получилось всех удивить и рассмешить, хотя я и не стремился к этому, а просто спел, что было в голове. Ведь любимые песни – это больше даже не смысл, это определенная энергия. Это было сильное ощущение удовольствия от того, что тебя слушают и реагируют на то, что ты делаешь.

- Что, на ваш взгляд, самое сложное в работе актера?

– Я бы выделил три очень важные вещи в актерской профессии. Первое – это абсолютное внимание. Второе – это умение «отключать мозг», оставаясь при этом в сознании, конечно, и третье – это умение совмещать первое со вторым.

– Кто или что вас вдохновляет на творчество, является ориентиром?

– Очень сложный вопрос. Для меня это всегда что-то разное. В какой-то момент, может быть картина – живопись, в какой-то – режиссер спектакля или фильма; в какой-то момент это музыка, в какой-то – литература, а в какой-то это коллега, который нечто такое сделал на сцене, что меня сподвигло на что-то свое. Но чаще всего это влюбленность и любовь, как бы слащаво это ни звучало.

А еще бывает какая-нибудь мелочь, вроде маленькой птички, которая пролетает над твоей головой и садится на веточку куста рядом с твоим домом, и ты стоишь, смотришь на нее и думаешь: «Что в этой птичке такого? Чем она отличается от других таких же маленьких птичек? Почему я сейчас стою и рассматриваю птичку? Именно сейчас и именно эту?». Потом птичка улетает, ты идешь домой или на работу, и вдруг приходит вдохновение.

- Есть ли роль, о которой вы мечтаете, но пока не довелось сыграть?

– К сожалению или к счастью, я не мечтаю о ролях. Они приходят и уходят, разные, к каким-то ты прикипел, какие-то быстро отпускаешь. Я считаю, что для актера главное, чтобы они были. А Гамлет это или Шут, тут смотря с какой стороны посмотреть, какая роль может быть действительно интереснее.

– Что посоветуете молодым людям, которые хотели бы стать профессиональными артистами?

– Я бы посоветовал идти поступать в хорошие профессиональные театральные вузы. Только за несколько лет обучения с профессиональными педагогами по актерскому мастерству и остальным театральным дисциплинам вам удастся понять, готовы ли вы посвятить свою жизнь театральному искусству или нет. Пробуйте, проверяйте себя, показывайте себя! Верьте в себя. Ведь ваше желание – это самое главное оружие.