·Происшествия

Могут заразиться люди: по Омской области гуляет бешенство

Регион находится в этом очаге.

В напряженной эпизоотической ситуации по бешенству в Омской области виноват природный Западно-Сибирский-Казахстанский очаг. Об этом «Омск-информу» рассказали в Главном управлении ветеринарии.

– Особенность эпизоотического процесса на территории Омской области заключается в том, что она находится в Западно-Сибирском-Казахстанском природном очаге бешенства. В связи с чем в регионе постоянно сохраняется напряженная эпизоотическая ситуация. Наличие природного очага бешенства среди диких животных, в свою очередь, ведет к вовлечению в эпизоотический процесс домашних и сельскохозяйственных животных и значительно увеличивает риск заражения людей, – отметили в Главном управлении ветеринарии.

Ранее сообщалось, что всего в 2025 году зарегистрировано 38 очагов. В январе специалисты также продолжают выявлять новые локации.

