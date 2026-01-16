Чеченко назвал крупнейшие траты омского бюджета за 2025 год

Только на капитальный ремонт школ власти направили более 1 миллиарда рублей.

Фото: Omskinform.ru

В 2025 году самыми ресурсоемкими направлениями для бюджета Омской области стали строительство и ремонт дорог, капитальный ремонт школ, а также объекты в сфере ЖКХ.

Как сообщил заместитель председателя правительства Омской области, министр финансов региона Вадим Чеченко, дорожный фонд с устойчивым финансированием позволил планировать крупные капитальные вложения, в том числе на строительство и реконструкцию дорог.

Федеральные средства, направляемые по линии ЖКХ, также обеспечивают стабильность проектов.

– Те федеральные средства, которые по линии ЖКХ направляются, представляются наиболее важными и стабильными. Хотя в этой части хотелось бы, конечно, больших объемов, – отметил министр финансов.

Значительные средства направлялись на модернизацию котельных и газификацию населенных пунктов: в 2025 году была переоборудована центральная котельная в Большеречье и проведены работы в Кормиловке, что позволило улучшить снабжение газом населенных пунктов без привлечения федерального финансирования.

Особое внимание министр уделил капитальному ремонту школ. В 2025 году на эти цели из областного бюджета было направлено более 1 млрд рублей. Большая часть работ уже завершена, часть объектов находится в завершающей стадии, а оставшиеся работы планируется закончить в течение 2026 года. Министр финансов подчеркнул, что федеральных средств часто недостаточно для полного завершения ремонта, поэтому регион добавляет собственное финансирование, чтобы обеспечить качественный результат.

Кроме того, в числе крупных и затратных проектов Вадим Чеченко назвал строительство гидроузла, инфекционной больницы и достройку образовательных учреждений, в частности школы в микрорайоне Серебряный Берег.