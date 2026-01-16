На омских ТЭЦ готовы запустить дополнительные котлы из-за морозов

Поставщик тепла находится в постоянном контакте с управляющими компаниями.

Аномальные морозы, стоящие сейчас в Омске, повлияли на работу находящихся в городе ТЭЦ. Для обеспечения стабильного теплоснабжения омичей компании «ТГК-11» и «Омск РТС» перешли на усиленный режим работы.

– В период похолодания АО «ТГК-11» скорректировало режим работы оборудования омских ТЭЦ и организовало привлечение к работе дополнительного персонала на станциях. При необходимости омские ТЭЦ готовы запустить резервные котлоагрегаты, что обеспечит дополнительную надежность подачи тепла, – говорится в сообщении ТГК-11.

С начала текущей недели «Омск РТС» задействовала дополнительные бригады специалистов, которые в круглосуточном режиме ведут мониторинг состояния магистральных тепловых сетей. Поставщик тепла находится в постоянном контакте с управляющими компаниями, чтобы оперативно реагировать на любые изменения параметров теплоснабжения на уровне домов.

Омичам также напомнили, куда обращаться, если в квартире наблюдается снижение температуры. Для этого нужно связаться со своей УК, специалисты вместе с сотрудниками тепловой инспекции «Омск РТС» проведут обследование для установления причины снижения температуры в помещениях и примут меры для решения проблемы. В случае чрезвычайных ситуаций нужно звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу города Омска по телефону 78-78-78.