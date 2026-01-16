Омичи стали реже путешествовать на самолетах

Услугами местного аэропорта за год воспользовались 1,6 млн человек.

Фото: Freepik.com

Омский аэропорт подвел итоги работы за 2025 год. Согласно официальным данным, услугами авиагавани воспользовались 1 629 761 человек. Это на 5,58 % меньше показателей 2024 года, когда аэропорт установил рекорд за последние 30 лет, обслужив более 1,726 млн пассажиров.

Всего за прошлый год было выполнено около 16 тыс. рейсов. Несмотря на снижение статистики, в аэропорте отметили, что 2025 год стал важным с точки зрения технического развития.

– В целом непростой для всей российской авиации год был отмечен для нас позитивными событиями: мы получили допуски на два новых типа воздушных судов: Airbus A330 и Boeing 737 MAX8, которые успешно отлетали регулярную и чартерную полетные программы, – говорится в сообщении пресс-службы.

Самыми популярными направлениями из Омска остались Москва (674 тыс. пассажиров), Санкт-Петербург (234,5 тыс.) и Сочи (195,9 тыс.). В международном сегменте лидируют Астана и Анталья. Список новых направлений пополнился такими городами, как Камрань, Шарм-эль-Шейх и Улан-Удэ.