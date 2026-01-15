«Авангард» готовит подписание третьего вратаря

Он должен будет усилить команду в плей-офф.

Фото: vhl.hawk.ru

Омский «Авангард» планирует подписать еще одного вратаря в основной состав. Новым голкипером «ястребов» станет Евгений Ярославлев, который сейчас играет в фарм-клубе «Омские крылья». Об этом рассказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.

По словам Сопина, еще один вратарь «ястребам» нужен для перестраховки на время плей-офф.

– Мы обязательно Евгения переподпишем. Он будет нашим помощником после дедлайна. Всякое бывает в хоккее, с двумя вратарями идти в плей-офф рискованно, особенно после дедлайна, когда не останется возможности для маневров, – рассказал Сопин в беседе с «Чемпионатом».

Сейчас Ярославлев демонстрирует хорошие показатели: в 35 матчах он отразил 93 % бросков.

На сегодняшний день в основном составе «Авангарда» числятся лишь два вратаря – Никита Серебряков и Андрей Мишуров. Новый, двухсторонний, договор позволит Евгению Ярославлеву свободно перемещаться между первой командой и фарм-клубом, усиливая основную команду, если это необходимо.