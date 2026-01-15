В омской «Радости» откроется модный магазин дизайнеров

Позже туда зайдут известные российские бренды.

В Омске появится мультибрендовый магазин омских дизайнеров «Дефицит». Пространство расположится на проспекте Маркса в знаменитом магазине «Радость» и займет площадь порядка 120 кв. м. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Омск_путеводитель».

Позже ассортимент местных дизайнеров дополнят известные российские бренды. Открытие запланировано на февраль. Также сообщается, что в планах владельцев есть выход на другие города России.

Напомним, что через неделю в Омске должен закрыться универмаг омских дизайнеров «Дружба».