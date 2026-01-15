«Дает пинок под зад»: Окулов рассказал о важности перехода в «Авангард»

Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Константин Окулов рассказал, что мотивирует его в омской команде. Нападающий перечислил сразу несколько факторов.
Так, по словам Окулова, помимо командных достижений, важную роль в мотивации играет его личное стремление поддерживать высокую игровую форму.
– Думаю, тут две мотивации. Когда ты выигрываешь, то получаешь такие ощущения, которые хочется повторять и повторять. Если же брать личный фактор, как игрока, то я хочу продолжать оставаться на высоком уровне, набирать очки и забивать голы, играть в топовых командах, наконец, держаться на уровне хорошей зарплаты. Это тоже обычная человеческая мотивация. Для меня неинтересно, грубо говоря, расслабить булки и спокойно доигрывать ради удовольствия, зарабатывая свою копеечку. Быть лучше себя вчерашнего и держать свой уровень – вот это и есть главная мотивация, – цитирует форварда официальный сайт КХЛ.
Переход в «Авангард» из ЦСКА, по словам хоккеиста, стал важным для него толчком. Окулов признался, что благодаря трансферу он понял, что находится в плохой форме и начал совершенствоваться.
– Конечно, это дает пинок под зад. Тебе дают прямо понять, что ты плохо играешь на сегодняшний день, и если так будет продолжаться, то покатишься все ниже и ниже. Психологический импульс такие вещи дает однозначно, так что, может, и хорошо, что все именно так произошло в моей жизни. Вовремя меня вернули в колею, напомнили, что доказывать свой уровень нужно постоянно, – отметил Окулов.
Сегодня Константин Окулов является одним из лидеров «Авангарда».