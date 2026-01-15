Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

«Авангард» продлит контракты с двумя ведущими легионерами

Руководства клуба считает североамериканцев отличными хоккеистами.

Омский «Авангард» ведет переговоры о продлении контрактов с ключевыми легионерами команды – нападающим Эндрю Потуральски и защитником Максимом Лажуа, сообщил генеральный менеджер клуба Алексей Сопин.

– Это качественные и сильные легионеры, отличные хоккеисты, мы близки с ними в вопросе продления контрактов, – цитирует Сопина портал «Чемпионат».

При этом генеральный менеджер подчеркнул, что клуб учитывает лимит зарплатного потолка КХЛ: если есть возможность, «Авангард» может добавить контракты в текущем сезоне, чтобы оптимизировать расходы на будущие периоды. Он также уточнил, что официальные объявления о продлении соглашений станут возможны после дедлайна КХЛ, но работа с игроками уже ведется.

·Спорт

«Авангард» продлит контракты с двумя ведущими легионерами

Руководства клуба считает североамериканцев отличными хоккеистами.

Омский «Авангард» ведет переговоры о продлении контрактов с ключевыми легионерами команды – нападающим Эндрю Потуральски и защитником Максимом Лажуа, сообщил генеральный менеджер клуба Алексей Сопин.

– Это качественные и сильные легионеры, отличные хоккеисты, мы близки с ними в вопросе продления контрактов, – цитирует Сопина портал «Чемпионат».

При этом генеральный менеджер подчеркнул, что клуб учитывает лимит зарплатного потолка КХЛ: если есть возможность, «Авангард» может добавить контракты в текущем сезоне, чтобы оптимизировать расходы на будущие периоды. Он также уточнил, что официальные объявления о продлении соглашений станут возможны после дедлайна КХЛ, но работа с игроками уже ведется.