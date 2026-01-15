В Омской области резко подорожал проезд на автобусах

В двух районах проезд уже повысили, а в третьем готовятся.

omskinform.ru

В нескольких районах Омской области подорожала стоимость проезда в общественном транспорте. Так, с 1 февраля планируется повысить стоимость оплаты проезда в общественном транспорте в Знаменском районе.

Основной целью изменения называется обеспечение устойчивого функционирования муниципальных транспортных служб. Стоимость поездок будет зависеть от выбранного маршрута и составит либо фиксированную сумму в 40 рублей, либо будет тарифицироваться исходя из фактического пробега автобуса по ставке 4 рубля за километр.

– Основной задачей администрации района было не просто повышение цен, а сохранение устойчивой работы общественного транспорта, регулярности движения по всем маршрутам, – отметили в администрации района.

В Седельниковском районе повышение тарифов на проезд произошло с наступлением нового года. Причина нововведения заключается в установке системы контроля маршрута автобусов, исключающей возможность сокращения расстояния путем пропуска населенных пунктов. Итоговый перерасчет километража обусловил рост цен на билеты, точные цифры пассажиры узнают непосредственно у водителей при посадке.

Помимо этого, с 1 января плату за проезд подняли в Тарском районе. Проезд в автобусах Тарского автотранспортного предприятия подорожал до 40 рублей, а у частного ИП Кнапп – до 36 рублей.