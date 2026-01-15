Шелест рассказал, где в Омске оборудуют купели

Для омичей организуют две зоны для окунания в ледяные воды.

Фото: t.me/shelest_sn

Мэр Омска Сергей Шелест объявил о местах проведения праздничных мероприятий в честь Крещения Господня. Традиционные купания состоятся 19 января в двух зонах города.

Первая площадка разместится в парке «Вокруг света» на берегу реки Иртыш. Здесь оборудуют три деревянные купели с удобными сходнями и специальными палатками для переодевания. Время работы площадки продлится с 10 утра до 22 часов вечера.

Вторая точка организована около храма святого благоверного князя Дмитрия Донского, расположенного на территории филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева. Там обустроят три искусственные купели с теплыми палатками. Посетители смогут окунуться с 9 утра до полуночи.

– Подчеркну, в местах крещенских купаний будет организовано дежурство сотрудников органов правопорядка, спасателей, медиков и волонтеров, – отметил Шелест.

Градоначальник рекомендовал горожанам оценить состояние здоровья и проконсультироваться с врачом перед купанием.