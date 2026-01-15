В Омске построили три многоэтажки более чем на 500 квартир

Общая жилплощадь домов составила 28 тыс. кв. метров.

Фото: vk.com/dagomsk

Департамент архитектуры мэрии Омска выдал разрешения на ввод в эксплуатацию трех многоквартирных домов. В общей сложности город «прирос» на 28 тыс. кв. м, или на 501 квартиру.

Один из объектов находится в Ленинском округе на Сибирском проспекте, 43, входит в состав жилого комплекса «Московка-2». Общая площадь квартир в нем составляет 12,1 тыс. кв. м. Трехподъездный дом имеет переменную этажность: от первого до семнадцатого этажа с подземным уровнем. Всего в доме 182 квартиры, в том числе однокомнатных – 56, двухкомнатных – 62 и трехкомнатных – 64. Также в новом здании предусмотрены десять нежилых помещений, предназначенных для общественных нужд, торговли и размещения газовой котельной. Застройщиком выступает компания «Специализированный застройщик «Московка-Дом3».

Фото: vk.com/dagomsk

Второй введенный объект располагается в жилом районе «Амурский» Центрального округа в 4-м Амурском проезде, 3. Общая жилая площадь равна 11,6 тыс. кв. м. Здание насчитывает 11 этажей, шесть подъездов и 240 квартир, из которых 152 однокомнатные, 59 двухкомнатных и 29 трехкомнатных. Застройщиком объекта является ООО «Строительно-монтажное управление – 10 «Стройбетон «Северное».

Фото: vk.com/dagomsk

Третье разрешение выдано многоэтажному дому, построенному в центральной части города по адресу: улица Красный Путь, 145/3. Высота здания варьируется от 12 до 15 этажей с наличием подземного уровня. Жилая площадь дома, включающая лоджии и балконы, достигает 4,7 тыс. кв. м. Здесь расположены 79 квартир различной площади, в том числе 30 однокомнатных, 33 двухкомнатные, 10 трехкомнатных и шесть четырехкомнатных. Также в доме расположены коммерческие помещения, подземный паркинг на 37 мест и 29 кладовок. Работы велись силами специализированного застройщика «Импарк».