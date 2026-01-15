«Требуют больше, чем есть»: в Омске сложился критический дефицит речников

При этом интерес молодежи к профессии в последние годы растет.

Директор Омского института водного транспорта – филиала ФГБОУ «Сибирский государственный университет водного транспорта» Татьяна Никишкина призналась, что в Омске наблюдается серьезная проблема нехватки молодых специалистов в сфере судоходства. Об этом она рассказала на пресс-конференции в Международном мультимедиацентре «Евразия сегодня».

По словам Никишкиной, местные предприятия требуют больше работников, чем вуз способен подготовить.

– Потребность в кадрах великая. Даже при распределении на производственную практику наши работодатели иногда ругаются на нас, говорят: «Нам нужно 150 человек на одно предприятие», ну, мы, как говорится, не бесконечны, да и студентов и курсантов у нас, к сожалению, не хватает, чтобы закрыть эту потребность даже в Омском регионе, не говоря уже о том, что у нас базы производственных практик расположены еще за пределами Омского региона, – объяснила директор института.

Однако интерес к профессии речника у молодых омичей присутствует. Больше всего, по словам Никишкиной, абитуриентов привлекает специальность «судовождение».