·Отдых и туризм

Стало известно, когда из Омска полетят самолеты в Турцию

Это произойдет через три месяца.

С 25 апреля возобновятся авиарейсы из Омска в турецкую Анталию. Как сообщает Омский аэропорт, туроператоры уже заявили полетную программу.

– Путевки можно приобрести в туркомпаниях города, и многие возможностями раннего бронирования уже пользуются, – сообщает аэропорт.

Рейсы будет выполнять турецкая чартерная авиакомпания Southwind Airlines.

