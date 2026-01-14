В Омске москвичка подралась с госавтоинспекторами

Настоящая драма разыгралась на улице Завертяева с участием ДПС и автолюбительницей.

Omskinform.ru

В Омске 30-летнюю женщину за рулем автомобиля «Мазда-3» сотрудники ГАИ заподозрили в пьяном вождении. Ей предложили пройти медосвидетельствование, от которого она категорически отказалась.

От управления автомобилем она была отстранена, «Мазда-3» подлежала эвакуации на штрафстоянку. В этот момент и разыгралась драма.

– При попытке погрузки иномарки его владелица активно препятствовала законным действиям сотрудников полиции, после чего села в салон и отказывалась его покидать, – сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГАИ УМВД России по Омской области Наталья Бобылева.

На видеозаписи видно, что дама оказалась настоящей воительницей и знатоком русской ненормативной лексики. Однако к ней была применена физическая сила, а за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции в отношении жительницы Москвы возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. К тому же на нее возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (санкция – штраф 45 тыс. руб. с лишением права управления ТС на срок до 2 лет).