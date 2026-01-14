Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Омский «Авангард» обменял защитника Мурылева в клуб ВХЛ

В «Ижсталь» отправился Артем Мурылев.

«Авангард» обменял защитника Артема Мурылева в «Ижсталь». Взамен омский хоккейный клуб получит денежную компенсацию.

– Благодарим Артема за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере, – сообщили в пресс-службе «Омских Крыльев».

Напомним, 23-летний Мурылев является воспитанником омского хоккея. По данным КХЛ, он играл в «Омских Крыльях» и в основном составе «Авангарда» в сезонах-23/24 и 24/25. В этом сезоне он выступал только за «Омские Крылья».

«Ижсталь» – клуб ВХЛ, так же как «Омские Крылья».

·Спорт

Омский «Авангард» обменял защитника Мурылева в клуб ВХЛ

В «Ижсталь» отправился Артем Мурылев.

«Авангард» обменял защитника Артема Мурылева в «Ижсталь». Взамен омский хоккейный клуб получит денежную компенсацию.

– Благодарим Артема за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере, – сообщили в пресс-службе «Омских Крыльев».

Напомним, 23-летний Мурылев является воспитанником омского хоккея. По данным КХЛ, он играл в «Омских Крыльях» и в основном составе «Авангарда» в сезонах-23/24 и 24/25. В этом сезоне он выступал только за «Омские Крылья».

«Ижсталь» – клуб ВХЛ, так же как «Омские Крылья».