Омичи раскупили почти все билеты на концерт Татьяны Булановой

Певица приедет через месяц.

Фото создано при помощи ИИ

В Омск 17 февраля в рамках большого юбилейного тура приедет певица Татьяна Буланова (12+). Концерт пройдет на сцене Музыкального театра, начало в 19:00.

По данным сервиса «Яндекс Афиша» на 14 января, в зале практически не осталось свободных мест. Омичи уже полностью выкупили места на балконе, в центральном ряде партера осталось три свободных кресла.

Сейчас свободные места остались только в левой и правой частях партера. Стоимость оставшихся билетов варьируется от 5200 до 6700 рублей.

Программа вечера будет состоять из золотых хитов исполнительницы. Со сцены прозвучат «Не плачь», «Мой ненаглядный», «Ясный мой свет» и другие.