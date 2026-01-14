Хоценко поручил открыть в Омске вторую школу креативных индустрий

Образовательный центр с профильными студиями дизайна, анимации и медиапроизводства начнет работу в 2026 году.

Фото: Вячеслав Крузман

В Омске в 2026 году начнет работу вторая Школа креативных индустрий. Учебное заведение будет создано по поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко на базе Детской школы искусств № 3.

В школе откроются три профильные студии для учеников с 5 по 11 класс: «Дизайн», «Фото- и видеопроизводство», а также «Анимация и 3D-графика». Как отметил глава региона, новый проект расширит возможности дополнительного образования и позволит внедрять современные форматы обучения.

– Проект направлен на развитие творческих способностей учеников, внедрение инновационных методик обучения и создание условий для раскрытия талантов детей в области искусства, дизайна, мультимедиа и цифровых технологий, – подчеркнул Виталий Хоценко.

Первая Школа креативных индустрий была открыта в Омске четыре года назад на базе областного колледжа культуры и искусства и уже доказала свою эффективность. Новый образовательный центр станет частью пилотного проекта по формированию целеориентированной системы развития креативного сектора «Придумано в России», реализуемого в рамках инициатив социально-экономического развития страны.

Создание второй школы позволит усилить креативный потенциал региона и вовлечь больше омских школьников в современные творческие направления.