Капитан «Авангарда» вошел в топ-8 лучших ассистентов-защитников в истории КХЛ

Фото: hawk.ru

Вчерашний матч против «Салавата Юлаева» стал знаковым для капитана омского «Авангарда» Дамира Шарипзянова. Отдав две результативные передачи, защитник преодолел рубеж в 200 ассистов в КХЛ.

Для достижения отметки в 201 передачу Дамиру потребовалось 586 игр. Как сообщили в пресс-службе «Авангарда», лидером рейтинга является Кевин Даллман – 289 передач в 620 встречах. Далее следуют Илья Никулин (259 передач), Кирилл Кольцов (248), Андрей Сергеев (237), Игорь Ожиганов (220), Никита Нестеров (213) и Евгений Медведев (201), делящий последнюю строчку с Шарипзяновым.

Помимо этого, вчера капитан «ястребов» первым из игроков обороны достиг рубежа в 40 набранных очков в текущем чемпионате. Сейчас на его счету 41 (13+28) балл в 41 игре.