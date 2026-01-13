«Топовые игроки «Салавата» сильнее наших»: Буше об обидном поражении «Авангарда»

Омичи уступили уфимцам со счетом 3:4.

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше после матча с «Салаватом Юлаевым», в котором его команда уступила со счетом 3:4, заявил, что ключевой проблемой в игре стала реализация моментов.

По его словам, команда создала более 20 действительно убойных возможностей для взятия ворот, однако остроты в завершении не хватало.

- У нас сегодня было 46 бросков в створ, у противника 20, и при этом у нас не хватало остроты именно в завершении. Лучшими игроками матча был их вратарь и Рэмпл, то есть их топовые игроки сегодня показали себя лучше, чем наши топовые игроки. И, конечно, две шайбы в наши ворота залетели тогда, когда не должно было этого происходить, мы не должны были этого допускать, - отметил Буше.

Наставник омичей добавил, что, несмотря на большое количество созданных моментов, команде предстоит серьезно поработать над завершением атак, чтобы такие упущенные возможности не сказывались на результате.

Напомним, что следующую игру «Авангард» проведет дома против ЦСКА. Игра начнется в 19:30 на «G-Drive Арене».