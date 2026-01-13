Омск-Информ
·Общество

Хоценко признался, что постоянно читает «Омск-информ»

Глава региона получает оперативную информацию из СМИ раньше, чем ему докладывают подчиненные.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, какие СМИ предпочитает для получения оперативной информации. Среди региональных изданий он выделил «Омск-информ», отметив, что нередко черпает оттуда сведения раньше, чем они поступают в официальные справки.

– Если говорить о наших омских изданиях, я читаю практически все, хотя не всегда успеваю ежедневно. Среди них – «Омск-информ», «Новый Омск», «БК55» и «Коммерческие вести», – перечислил губернатор. – Кстати, многие вещи, о которых не знаю, например, снегом засыпало, главе отправляю ссылку, причем без комментариев. Сразу есть понимание есть, что убирать. Или где-нибудь с системой ЖКХ что-то случилось, тоже сразу отправляю.

Виталий Хоценко также следит за федеральными и региональными телеканалами – «Россия-24», ГТРК, «12-й канал» и «ОмскТВ», а также официальными интернет-изданиями, такими как ТАСС, «Интерфакс» и РИА Новости.

