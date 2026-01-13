В Омске решили масштабно отремонтировать набережные

В этом году планируется сделать участок от метромоста до парка «Зеленый остров».

Omskinform.ru

На сегодняшней пресс-конференции губернатор Виталий Хоценко рассказал о масштабной реконструкции набережных в Омске. Работы уже начались, в этом году планируется масштабная реконструкция набережной Тухачевского на участке от метромоста до парка «Зеленый остров».

– Нам выделены средства на реконструкцию набережной Тухачевского. В этом году намереваемся сделать значительную часть, а именно участок от метромоста до «Зеленого острова», – сообщил губернатор.

Он уточнил, что с концессионерами «Зеленого острова» заключен договор, по которому набережная в парке будет продолжена в едином архитектурном стиле.

После этого работы по реконструкции набережной Тухачевского будут продолжены в сторону Омской крепости.

– Продолжим делать набережную от метромоста до Омской крепости. На Омской крепости наведем порядок при поддержке внебюджетных средств крупных компаний, – рассказал о планах губернатор.

По словам Хоценко, после этого набережная станет местом притяжения для омичей и гостей города.