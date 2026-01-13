Омские ученые нашли неочевидное применение грибам

Из грибов теперь делают чипсы.

Студенты Омского технического университета разрабатывают инновационный продукт – «Мико-чипсы» на основе грибного белка. Эти снеки богаты полезными веществами и подходят для людей всех возрастов, включая тех, кто придерживается особых диет.

Проект основан на исследованиях омских политехников по производству высококачественного белка из возобновляемых биообъектов, в частности из мицелия Вешенки. Эта технология уникальна для России.

Как рассказала руководитель проекта Елена Русанова, ее команда решает проблему дефицита белка в рационе.

– Современные растительные аналоги часто вызывают проблемы ЖКТ, имеют специфический привкус или требуют применения консервантов. Микопротеин вешенки – устойчивый, гипоаллергенный, с выраженными функциональными свойствами (гелеобразование, эмульгирование), что позволяет создавать качественные, хрустящие запеченные чипсы, – рассказала руководитель проекта Елена Русанова.

Чипсы содержат до 30 % растительного белка, клетчатку, витамины и незаменимые аминокислоты. Они полностью веганские, не содержат сою, молоко, яйца, сахар и искусственные добавки.

Команда планирует в ближайшие годы масштабировать проект и довести продукт до стадии производства.