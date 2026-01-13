«Омичка» проведет домашний матч Суперлиги с командой из Санкт-Петербурга

Матч ожидается принципиальный: в тренерский штаб петербургской «Корабелки» входит омский специалист Александр Ковалевский.

Фото: Арсений Вишневский

16 января «Омичка» сыграет домашний матч чемпионата России среди женских клубов Суперлиги. В «G-Drive Арене» омские волейболистки встретятся с петербургской «Корабелкой», которая в этом сезоне впервые выступает в высшем дивизионе.

Дополнительную принципиальность противостоянию придает тот факт, что в тренерский штаб гостей входит известный омский специалист Александр Ковалевский, ранее работавший в системе «Омички».

Омский клуб уже открыл официальную продажу билетов на матч. Напомним, двумя днями ранее «Омичка» обновила рекорд посещаемости чемпионатов России. Игра против саратовского «Протона», прошедшая в «G-Drive Арене», собрала 8045 зрителей и стала самой посещаемой в истории клуба в национальных первенствах.

Тот матч оказался для омской команды знаковым и с турнирной точки зрения – «Омичка» впервые после возвращения в Суперлигу одержала победу с сухим счетом 3:0. В настоящий момент команда занимает седьмое место в турнирной таблице, и в случае успешного результата в игре с «Корабелкой» сможет закрепиться в зоне плей-офф.