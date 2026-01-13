«Авангард» сыграет первый матч 2026 года с командой из Уфы на льду «G-Drive Арены»

Омичи возвращаются домой после серии на выезде.

министерство спорта Омской области

Сегодня, 13 января, «Авангард» на своем льду в Омске встретится с «Салаватом Юлаевым» из Уфы в регулярном чемпионате КХЛ. «Ястребы» вернулись домой после серии выездных игр, для соперников из Башкирии матч будет первым на выезде в 2026 году.

Сейчас омичи идут третьими в турнирной таблице в Восточной конференции, подопечные Виктора Козлова седьмые. Домашние встречи команда провели успешно.

При успехе «Авангард» может перескочить на второе место на Востоке, юлаевцы – укрепить позиции в зоне плей-офф. Начало игры – в 19.30.