Стало известно, при какой погоде школьники Омской области могут пропустить уроки

Смотрите график температурного режима, при котором учебный процесс будет приостановлен.

Freepik

С морозами у школьников наступают так называемые актированные дни, на этот случай разработан и принят график температурного режима, при котором учебный процесс в помещениях общеобразовательных организаций могут приостановить. Сформирован он на основании санитарных норм.

Так при температуре ниже минус 30 градусов занятия могут не посещать учащиеся младшей школы (1-4 класс); при минус 32 градусах и ниже - школьники 1-9 классов; при минус 35 градусах и ниже - все учащиеся.

Образовательные учреждения все равно продолжают работать в штатном режиме, отправлять ли ребенка в школу, решают родители.