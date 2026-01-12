Омские ученые придумали новый способ применения спирта

Его предлагают использовать для укрепления зимних дорог.

omskinform.ru

Ученые Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета в Омске разработали технологию укрепления и продления службы зимних дорог, в том числе по замерзшим водоемам (так называемым зимникам). В новом методе используют поливиниловые спирты и армирующие прослойки, сообщает ТАСС.

– Поливиниловый спирт при распылении проникает в толщу снега и после уплотнения создает более прочное покрытие, – рассказал один из участников разработки, кандидат технических наук Александр Лунев.

Эта технология пригодится северным территориям, где ежегодно строится более 30 тыс. км зимников. В последние годы морозы приходят сюда все позже, а тепло весной наступает раньше, соответственно, доставка жизненно необходимых грузов становится проблематичнее.

Новое покрытие имеет более устойчивые к образованию колей характеристики, реже потребуется профилировать зимнюю дорогу, что снижает затраты на эксплуатацию.

– Если обычно зимник работает около 3–5 месяцев, то предлагаемые решения могут обеспечить прирост срока службы порядка 20 %, – отметил Лунев.

Разработки прошли тестирование в Югре и на Ямале. В вузе отметили, что результаты положительные.