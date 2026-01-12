Омск-Информ
·Общество

В центре Омска закрывается легендарный магазин настольных игр

Точка работала 14 лет.

Известный магазин настольных игр «Мосигра», расположенный на улице Ленина в Омске, объявил о своем закрытии спустя 14 лет работы. Последний рабочий день магазина состоится 15 января.

Представители магазина выразили благодарность своим постоянным клиентам за долгие годы сотрудничества.

– Мы с вами провели долгих 14 лет вместе. Радовались новым играм, приводили новых игроков в хобби, вместе разбирались в правилах и огорчались проигрышам. Спасибо, что были с нами так долго, мы вас ценим, – говорится в сообщении.

Причина закрытия не сообщается. Сейчас заведение проводит распродажу оставшихся товаров.

