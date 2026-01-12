Омск-Информ
·Спорт

Капитан омского «Авангарда» достиг важного рубежа в спортивной карьере

Шарипзянов сыграл 500 игр в регулярных чемпионатах.

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов достиг важного рубежа. Как сообщили сегодня, 12 января, в пресс-службе клуба, «ястреб» преодолел отметку в 500 игр в регулярных чемпионатах.

– Правильный пример для всей команды! Ждем еще больше юбилеев после домашней серии, – говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что за текущий сезон Шарипзянов заработал 39 (13+26) очков. Кроме того, сейчас Дамир возглавляет гонку бомбардиров-защитников КХЛ.

