Семья погибшего на СВО омича получила миллион только через суд

МФЦ отказывался перечислять выплату из-за отсутствия постоянной регистрации в регионе.

omskinform.ru

Родственники погибшего участника СВО получили причитающиеся им выплаты только после вмешательства прокуратуры.

Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, сын заявительницы погиб, выполняя задачи в ходе специальной военной операции. При этом установленная законом выплата не была перечислена ни матери, ни несовершеннолетней дочери погибшего. Причина этому – отсутствие у мужчины постоянной регистрации в Омской области.

Прокуратура обратилась в суд с иском, в котором потребовала обязать БУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» выплатить заявительнице единовременное пособие в размере 1 миллиона рублей.

В результате суд полностью удовлетворил исковые требования, и теперь семья погибшего участника СВО получила положенную им денежную выплату.