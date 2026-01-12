В «Авангарде» сделали сенсационное заявление о травмированном форварде

Нападающий Александр Волков может не вернуться даже в плей-офф.

Нападающий «Авангарда» Александр Волков может не сыграть и в плей-офф сезона-2025/2026. Напомним, что форвард получил травму в игре с «Ак Барсом» 6 января.

Ранее главный тренер омской команды Ги Буше сообщил, что реабилитация Волкова займет около 3 месяцев. Однако в «Авангарде» «Омск-информу» рассказали, что точных прогнозов пока нет, а реабилитация игрока может затянуться.

– Пока сказать нечего. Там и три месяца могут оказаться поспешным прогнозом, – рассказали в клубе.

Получается, что Волков может пропустить не только сезон регулярного чемпионата, но и плей-офф. По сути, в руководстве команды сделали сенсационное заявление, впервые дав более-менее конкретные прогнозы по состоянию Александра Волкова.

Отметим, что травму 28-летний форвард получил в спину, однако атаковавший его игрок казанской команды так и не понес наказания.

Ранее генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин сообщил, что команда обратилась в Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ с просьбой рассмотреть спорный момент. Однако комитет не стал применять санкции к игроку команды-соперника, чем удивил руководство омского клуба.

В сезоне-2025/2026 28-летний Волков сыграл в 40 матчах и набрал в сумме 18 очков (9+9).