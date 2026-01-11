В Омской области молодежь до смерти забила пожилого односельчанина

Один из подозреваемых – 16-летний подросток.

Stable Diffusion

Следственное управление СК России по Омской области возбудило уголовное дело по факту смерти 61-летнего жителя Знаменского района, доставленного в больницу с тяжелыми травмами.

Следствие установило, что к преступлению причастны двое односельчан погибшего: ранее судимый 26-летний мужчина и 16-летний подросток. Оба подозреваемых задержаны, а 26-летнему фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, вечером 7 января в частном доме в поселке Усть-Шиш Знаменского района подозреваемые из-за личной неприязни избили пенсионера, причинив тяжкий вред здоровью. В ход пошли не только кулаки, но и предметы. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

В рамках расследования следователи провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства. Сейчас силовики допрашивают свидетелей и подозреваемых, а также проводят необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств преступления.