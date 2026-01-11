Омск-Информ
·Общество

В Омске закрывают «Пешеходный Любинский»

Проспект открывается для автомобилей.

Пешеходный режим на Любинском проспекте в Омске прекращает действие сегодня, 11 декабря. После 20:00 движение автомобилей будет восстановлено.

Напомним, что на новогодние каникулы проспект стал пешеходной зоной. С 31 декабря по 11 января на «Зимнем Любинском» проходили бесплатные экскурсии, работал каток, а также выступали артисты и творческие коллективы.

В последние часы работы проекта – с 17:00 до 20:00 – на Любинском проспекте состоятся заключительные выступления омских артистов, после чего улица вновь станет доступной для автомобильного движения.

