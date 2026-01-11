В Омской области выключат телевидение и радио

Отключение необходимо для обслуживания передатчиков.

Фото создано при помощи ИИ

С 12 по 18 января на территории Омской области запланированы профилактические работы на ряде телевизионных и радиоканалов, сообщает государственный оператор вещания «РТРС».

Уже 13 января омичи могут заметить перерывы в вещании радиостанций «Вести ФМ», «Радио России» и «Маяк». Отключение начнется в 5:00 утра и продлится до 14:00.

14 января профилактические работы затронут Калачинск, где временно прекратится вещание на частоте «Радио России» и будут недоступны все основные цифровые ТВ-каналы. Отключение запланировано с 11:00 до 17:00.

15 января профилактические работы затронут Нижнеомский район. С 11:00 до 17:00 будут отключены ретрансляторы телевизионного сигнала, из-за чего местные жители временно останутся без доступа к цифровым каналам.

В «РТРС» отметили, что отключение необходимо для обслуживания передающего оборудования. Работы могут быть отменены или перенесены в случае неблагоприятных погодных условий.