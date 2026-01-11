Море крови: впервые опубликованы кадры с места убийства известного омского застройщика Берга

Для поиска подозреваемого был переработан огромный объем видеозаписей.

Следственный комитет опубликовал кадры с места убийства известного омского застройщика Виктора Берга. Видео с места преступления показали в эфире «Вести Омск».

Напомним, что тело экс-гендиректора компании «ОмСтрой-2001» было обнаружено на пустыре на улице 10 лет Октября в 2015 году. Киллер выпустил предпринимателю две пули в голову.

Как рассказал руководитель отдела криминалистики СКР по Омской области Роман Бегляров, для поисков киллера был изъят огромный объем видео с камер наблюдения, которые потом просматривались сотрудниками следкома и полицией.

– Начали изымать все камеры, которые рядом, в принципе, могут быть по маршруту следования, откуда мог приехать автомобиль и откуда мог приехать или уехать на втором автомобиле. Изъяли большой объем – несколько терабайт видеозаписей – и все это просматривалось сотрудниками полиции, следователями. Практически все принимали в этом участие, – рассказал Бегляров.

Так, на одном из видео и был найден фигурант, который встречался с Бергом недалеко от СКК им. Блинова.

Напомним, что в отношении Берга было возбуждено около десятка уголовных дел. Он обвинялся сразу в нескольких преступлениях – невыплате заработной платы, незаконном получении кредита, хищении чужого имущества в особо крупном размере, преднамеренном банкротстве, злоупотреблении полномочиями, неисполнении решения суда, а также легализации денежных средств.

До 2009 года Берг возглавлял строительную компанию «ОмСтрой-2001», которая затем обанкротилась, а сотни ее дольщиков остались без жилья.

Его дело вел известный омский судья Сергей Москаленко. Через год после смерти Берга на судью завели уголовное дело. Его подозревали в получении взяток от предпринимателя.

Напомним, что, по версии следствия, с 2010 по 2015 год Москаленко, будучи судьей Куйбышевского районного суда Омска и рассматривая уголовное дело экс-руководителя ООО «Компания «ОмСтрой-2001» Виктора Берга, получил от подсудимого взятку в виде денежных средств и оказания услуг имущественного характера на общую сумму более 8 млн рублей. За эти деньги он вернул уголовное дело прокурору, а при повторном поступлении дела в суд должен был вынести оправдательный приговор.

Зимой 2017 года судью нашли в парке 300-летия Омска. Москаленко свел счеты с жизнью.

В 2017 году суд рассмотрел дело в отношении судьи Сергея Москаленко, которого обвинили в получении взятки от Виктора Берга и убийстве. Однако его родственники активно защищали честь покойного судьи, утверждая, что Москаленко невиновен.

Дочь судьи, Екатерина Беспалова, добилась снятия с него обвинения в убийстве, но этого было недостаточно для семьи, которая настаивала на полной реабилитации Москаленко.

Екатерина утверждала, что ее отец не брал взяток и планировал вынести обвинительный приговор по делу. Несмотря на усилия защиты, осенью 2018 года суд признал Москаленко виновным в получении взятки.