16 жильцов чудом спаслись из горящей пятиэтажки в центре Омска

В их числе трое детей.

Фото: vk.com/mchsomsk55

Вчера, 10 января, в Центральном округе Омска произошел пожар в квартире на последнем этаже пятиэтажного дома. Как рассказали в МЧС России по Омской области, огнем были охвачены вещи домашнего обихода. Площадь возгорания составила 15 кв. метров.

В тушении пожара участвовали 15 сотрудников МЧС и было задействовано пять единиц техники. Открытое горение было ликвидировано за полчаса.

Пожарные эвакуировали с верхних этажей 16 человек, среди которых трое детей. Пострадавших нет. Сейчас дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.