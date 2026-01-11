Омск-Информ
·Общество

На Омскую область надвигаются морозы до –30 °C

Мороз ударит по северным районам региона, но и в Омске лета ждать не стоит.

На следующей неделе в Омской области значительно похолодает. По прогнозам синоптиков Обь-Иртышского УГМС, температура резко упадет во вторник, 13 января.

Температура воздуха ночью составит от –18...–23 °C, а в северных районах региона похолодает до –25…–30 °C.

Отметим, что завтра, 12 января, погодных сюрпризов не ожидается. Днем температура воздуха установится в районе –7…–12 °C. Ожидается снег. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, в отдельных районах порывы до 15–17 м/с. Атмосферное давление не изменится.

