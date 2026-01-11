На семь часов: в Омске снова массовая задержка самолетов

Без опозданий обошлись лишь курортные и международные рейсы.

omskinform.ru

Сегодня, 11 января, в Омском аэропорту сообщили о значительных задержках рейсов. Вовремя вылететь не смогли семь из девяти утренних самолетов.

Больше всех не повезло пассажирам борта, следующего в Санкт-Петербург. Самолет должен был вылететь в 8:25, теперь отправится в 15:20. Задержка составила почти 7 часов.

Помимо этого, опоздал еще один самолет до Северной столицы и 5 бортов до Москвы. Задержки составили от получаса до 4 часов.

Самолеты, летящие до Сочи и Астаны, добрались до пунктов назначения без задержек.