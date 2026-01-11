У омичей выявили рост проблем с продолжением рода

Специалисты рекомендуют не тянуть с диспансеризацией.

В 2025 году в Омской области завершилась программа бесплатной репродуктивной диспансеризации, проводившаяся в рамках национального проекта «Семья».

Программа проходила в два этапа: осмотр профильных специалистов и репродуктивный скрининг. Цель диспансеризации – выявление явных и скрытых проблем со здоровьем, препятствующих омичам в возрасте от 20 до 49 лет зачать, выносить и родить здорового ребенка.

Обследования проводились не только в Омске, но и во всех 32 районах области, куда выезжали медицинские бригады. Результаты показали, что репродуктивное здоровье омичей вызывает серьезные опасения, особенно в связи с ростом числа случаев мужского бесплодия.

Заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Регионального клинического перинатального центра Людмила Макаркина сообщила, что проблемы с репродуктивным здоровьем были выявлены у 176 человек. Скрининг, проведенный у 20 519 жителей региона, показал значительные изменения в репродуктивной системе большинства обследованных.

– Проведенные скрининги показали явный рост случаев мужского бесплодия в браке. Молодые люди имеют серьезные проблемы со спермограммой. Конечно же, они получают консультации специалистов, рекомендации уролога, андролога, подбирается эффективное лечение. У нас есть много примеров, когда после этого в семье появляется малыш, которого родители ждали много лет, – рассказала Макаркина.

Медики подчеркивают, что факторы риска могут привести не только к бесплодию, но и к неразвивающейся беременности, преждевременным родам, внутриутробному инфицированию плода и другим патологиям. Своевременная диспансеризация позволяет выявить заболевания на ранних стадиях, когда они успешно поддаются лечению.