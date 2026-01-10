Омские волейболистки побили рекорд России по числу зрителей

«Омичка» всухую обыграла «Протон» на «G-Drive Арене».

Фото: Сергей Мельников

В Омске установлен новый рекорд посещаемости чемпионатов России по волейболу. Матч между омской «Омичкой» и саратовским «Протоном» собрал 8045 зрителей. Таким образом, был побит предыдущий рекорд посещаемости российского волейбола, который составлял 7200 зрителей.

Игра состоялась сегодня, 10 января, на «G-Drive Арене» в рамках чемпионата России среди женских команд Суперлиги. Матч завершился уверенной победой омской команды со счетом 3:0.

«Омичка» уже не в первый раз проводит матчи на «G-Drive Арене», которая является домашней площадкой ХК «Авангард». В декабре 2024 года встреча омской команды с действующим чемпионом России – казанским «Динамо-Ак Барс» – собрала 5200 болельщиков.