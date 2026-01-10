Омский подросток похитил более миллиона рублей пенсии на глазах у всех

Часть денег похититель сжег в печи.

omskinform.ru

В полицию Усть-Ишимского района Омской области обратилась 66-летняя заведующая почтой поселка Малая Бича с сообщением о пропаже крупной суммы, предназначенной для пенсионных выплат.

Сотрудники, прибывшие на почту, не нашли следов взлома. Они проверили всех, кто имел доступ к деньгам, и под подозрение попал 17-летний внучатый племянник заявительницы, который иногда помогал ей по дому.

По предварительной версии, парень воспользовался толпой на почте и вынес один из инкассаторских мешков. Через несколько дней он неожиданно уехал в Тобольск, где учится в колледже.

В ходе рейда полицейские остановили автомобиль перед селом Вагай Тюменской области. У молодого человека при личном досмотре обнаружили и изъяли около 250 тысяч рублей.

Подозреваемый пояснил полиции, что после кражи мешок с деньгами он сжег в печи, а более миллиона рублей спрятал под крыльцом своего дома. Информация подтвердилась при обыске – все средства изъяты.

Следователи СО ОМВД по Усть-Ишимскому району возбудили уголовное дело по статье «Кража» (ч. 4 ст. 158 УК РФ, п. «Б»), по которой предусмотрено до 10 лет лишения свободы. Подозреваемый взят на подписку о невыезде и надлежащее поведение. Расследование продолжается.