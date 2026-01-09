Омск-Информ
·Общество

Лед никто не чистит: омичи пожаловались на хоккейные коробки

Убирать снег приходится детям.

Омичи пожаловались в соцсетях на лед в хоккейных коробках. По словам горожан, за ним никто не следит, даже БУ «Спортивный город».

– Каток на Киевской чистят дети, – сообщает автор поста.

Также горожане поделились фотографией нечищеной хоккейной коробки на 10-й Чередовой.

