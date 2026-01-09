Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Ветрозащита и стеклянные витражи: стало известно, насколько готов новый корпус КМХЦ в Омске

Появилось видео со стройплощадки.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко оценил темпы строительства нового корпуса клинического медико-хирургического центра на Булатова. Глава региона рассказал, какие работы успел завершить подрядчик к сегодняшнему дню.

– Завершены монтаж и остекление окон, полностью готовы оба стеклянных витража здания. Фасад корпуса утеплен, а также оборудован дополнительной ветрозащитой. Внутри здания завершается монтаж теплового узла, ведется установка внутренних перегородок и монтаж сетей электро- и водоснабжения. Параллельно ведется строительство двух подземных переходов, которые свяжут новый корпус с уже существующими зданиями КМХЦ, – сообщил Хоценко.

По его словам, работы ведутся по графику.

Напомним, здание с 2025 года строит ООО «КварталСтрой». Ввод объекта в эксплуатацию планируют уже в этом году.

·Общество

Ветрозащита и стеклянные витражи: стало известно, насколько готов новый корпус КМХЦ в Омске

Появилось видео со стройплощадки.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко оценил темпы строительства нового корпуса клинического медико-хирургического центра на Булатова. Глава региона рассказал, какие работы успел завершить подрядчик к сегодняшнему дню.

– Завершены монтаж и остекление окон, полностью готовы оба стеклянных витража здания. Фасад корпуса утеплен, а также оборудован дополнительной ветрозащитой. Внутри здания завершается монтаж теплового узла, ведется установка внутренних перегородок и монтаж сетей электро- и водоснабжения. Параллельно ведется строительство двух подземных переходов, которые свяжут новый корпус с уже существующими зданиями КМХЦ, – сообщил Хоценко.

По его словам, работы ведутся по графику.

Напомним, здание с 2025 года строит ООО «КварталСтрой». Ввод объекта в эксплуатацию планируют уже в этом году.