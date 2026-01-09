Омск-Информ
·Общество

Омским вузам дадут 2,6 млрд на ремонт общежитий

Работы планируются в этом году.

Министерство высшего образования и науки России поддержало восемь заявок от шести омских вузов на капитальный ремонт общежитий. В 2026 году капремонт планируется в ОмГТУ, ОмГУ, СибАДИ, СибГУФК, ОмГАУ и ОмГМУ. Учебные заведения получат 2,6 млрд рублей.

– Сейчас образовательные учреждения активно готовят проектно-сметную документацию и проходят государственную экспертизу для привлечения федерального финансирования. Кроме того, омские вузы продолжают подавать заявки на ремонт учебных и лабораторных корпусов в рамках федеральной программы, что позволит в дальнейшем модернизировать еще больше объектов и создать безопасные и комфортные условия для студентов, – сообщает облправительство.

Ранее сообщалось о планах на строительство в Омске межвузовского кампуса. В здании будут располагаться учебно-научные лаборатории, исследовательские центры и технологические кластеры.

