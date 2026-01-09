Омичке отказали в маткапитале из-за мужа-иностранца

Однако женщина с этим не согласилась и отсудила выплату.

omskinform.ru

Жительнице Ленинского округа Омска незаконно отказывали в материнском капитале и в пособиях на детей. Добиться выплат омичке удалось только с помощью прокуратуры.

Как сообщили в ведомстве, женщина воспитывает двоих детей вместе с мужем – гражданином Индии. Она не один раз обращалась в Фонд пенсионного и социального страхования за пособиями и маткапиталом. Однако ей каждый раз отказывали по разным причинам. То женщине говорили, что у нет права на пособия. То сообщали, что она предоставила неверные данные о регистрации. Потом справка о доходах супруга-иностранца оказалась неустановленного образца. Мешало и отсутствие у мужчины СНИЛСа.

Чтобы добиться пособий и маткапитала для семьи, прокуратура обратилась в суд. Ленинский суд исковые требования удовлетворил лишь частично, назначив только ежемесячное пособие. Однако Омский областной суд признал за омичкой и право на маткапитал.

Решение суда уже исполнено. Женщине выдали сертификат на материнский капитал и назначили ежемесячное пособие.